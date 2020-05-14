Москва, , 00:31 — REGNUM Московская биржа назвала необоснованными требования отдельных брокеров компенсировать их убытки, полученные в ходе торгов майскими фьючерсами WTI, сообщили 13 мая в пресс-службе торговой площадки.

«Перерасчет цены экспирации (после исполнения обязательств — ред.) невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка», — сообщили в Мосбирже.

Отмечается, что торговая площадка в период торгов поступила в соответствии с правилами, и, более того, предотвратила потенциально более значительные убытки трейдеров.

Ранее источники сообщали, что Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) планирует обратиться в Московскую биржу с требованиями о возмещении убытков, которые якобы образовались при нарушении Мосбиржей ее собственных правил и требований добросовестности.