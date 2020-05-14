Тегеран, , 08:06 — REGNUM 13 мая представитель иранской таможенной службы заявил, что диагностические наборы COVID-19, изготовленные иранскими специалистами, были доставлены в Германию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухолла Латифи заявил, что партия включает в себя 200 комплектов диагностических наборов коронавируса, каждый из которых используется для проведения 100 диагностических обследований на выявление COVID-19.

Говоря об экспортном потенциале Ирана в области производства диагностических наборов COVID-19, он отметил, что в настоящий момент несколько африканских стран ждут их получения и закупки из Ирана. При этом, он подчеркнул, что ограничения на полеты создали серьезное препятствие для отправки тест-наборов.

По имеющимся данным, более 60 стран, включая Германию, Турцию, Польшу и некоторые страны Южной Америки и Содружества Независимых государств (СНГ), уже выразили интерес к тест-наборам иранского производства.