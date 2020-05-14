Тегеран, , 08:16 — REGNUM 13 мая президент Ирана Хасан Рухани провел совещание с премьер-министром Малайзии Мухиддином Ясином о путях развития экономического сотрудничества между Тегераном и Куала-Лумпуром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обе стороны отметили важность содействия реализации соглашений в финансовой и торговой сферах за последние несколько лет, в частности достигнутых в период пребывания на посту бывшего премьер-министра Малайзии. Оба представителя также заявили, что не пожалеют никаких усилий для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Подчеркивая важность сохранения иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Рухани и Ясин назвали незаконные санкции США против Ирана нарушением прав человека. Кроме того, они подтвердили свою готовность продолжать поддерживать друг друга в международных организациях и выступать против санкций.

Иранские и малайзийские высшие должностные лица охарактеризовали коронавирус как глобальную проблему, заявив, что исламским государствам необходимо использовать возможности для оказания помощи друг другу в борьбе с COVID-19.