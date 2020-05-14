Тегеран, , 08:37 — REGNUM Иранско-немецкая торговая палата сделала прогноз, что благодаря предоставлению иранскими финансовыми институтами соответствующей инфраструктуры торговля с Германией в текущем году увеличится на 15%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 мая.

По данным федерального правительства Германии, несмотря на жестокие санкции США, Иран и Германия развивают хорошие экономические отношения.

Торгово-промышленная палата Ирана и Германии сообщила о многообещающих перспективах развития торговых отношений. Председатель палаты Михаэль Токусс заявил, что торговля между двумя странами в течение последних нескольких месяцев была сосредоточена на фармацевтике и товарах медицинского назначения.

Он также выразил надежду на добавление других статей внешней торговли путем облегчения финансовых условий. «Иранские банки превзошли своих немецких коллег в создании необходимой инфраструктуры и финансировании экспорта», — сказал Токусс, добавив, что финансовых ресурсов для реализации более крупных проектов достаточно.