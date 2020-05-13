Ашхабад, , 23:59 — REGNUM В административном центре Балканской области Туркмении, городе Балканабаде государственные магазины начали отпускать населению наиболее востребованные продовольственные товары исключительно по карточкам, передает «Turkmen.news».

Карточную систему ввели для экономии запасов продовольствия, цены на которое в государственных магазинах продается в несколько раз ниже, чем на рынках или в частных торговых точках.

При этом на семью, членами которой являются от одного до четырех человек, месячный лимит составляет лишь 0,5 кг риса, 0,5 кг муки, 0,5 кг куриных окорочков и 0,5 литра хлопкового масла. На семью, насчитывающую от четырех до восьми человек, полагается в два раза больше продуктов. На семью из девяти и более человек — в три раза.