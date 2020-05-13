Ашхабад, , 23:38 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Туркмении Вепа Хаджиев обсудил с госсекретарем министерства иностранных дел Румынии Дэнуцем Некулаеску проект межправительственного соглашения о создании международного транзитно-транспортного коридора «Каспийское море — Черное море».

Также представители внешнеполитических ведомств двух стран уделили внимание вопросам взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН, Евросоюза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Еще одной темой межмидовских консультаций стала инициатива президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по обеспечению бесперебойных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, которая стала наиболее актуальна из-за пандемии коронавируса.