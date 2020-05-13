Рим, 13 мая 2020, 23:33 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал от стран Евросоюза не заключать ограниченных соглашений по туризму в обход общих правил блока, 13 мая сообщает агентство Reuters.
«Мы не примем двусторонние соглашения внутри Европейского Союза, которые могут создать привилегированные туристические каналы», — заявил Конте.
Конте отметил, что соглашения ряда стран блока оставляют Италию «за пределами Евросоюза», а итальянское правительство «никогда не допустит этого».
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