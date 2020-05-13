Киев, , 23:07 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) считает, что страна может столкнуться с дефицитом пресной воды. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что представители министерств и ведомств, а также научные учреждения и специалисты аппарата СНБО рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение 2020 года.

Отмечается, что последние пять лет были маловодными. В 2020 году существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. В основном это касается рек, имеющих высоку. антропогенную нагрузку.

СНБО пришел к выводу о необходимости оптимизации использования водных ресурсов страны и экономного водопотребления.