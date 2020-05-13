Лос-Анджелес, США, , 23:03 — REGNUM Производитель электроавтомобилей Tesla и округ Аламеда в Калифорнии достигли соглашения о возобновлении производства на заводах компании в штате, 13 мая сообщает USA Today.

По сообщению властей округа, Tesla будет разрешено возобновить производство с понедельника, 18 мая, при условии соблюдения дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что намерен возобновить производство электромобилей на заводах в Калифорнии, несмотря на продолжающуюся блокировку штата из-за эпидемии коронавируса.

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