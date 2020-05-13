Вашингтон, , 22:45 — REGNUM ВВП США во II квартале 2020 года может сократиться на 32% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные американской газетой The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, в период с 8 по 12 мая сотрудниками издания были опрошены 64 специалиста в области экономики, большинство из которых сошлись во мнении, что во II квартале следует ожидать наиболее серьёзного снижения ВВП страны, а затем рост показателя возобновится.

По итогам 2020 года, согласно приведённым оценкам, снижение экономики Соединённых Штатов может составить 6,6%.

Напомним, в апреле опрошенные изданием экономисты прогнозировали сокращение ВВП США во II квартале на 25%, а по итогам года — на 4,9%.