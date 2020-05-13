Нью-Йорк, США, , 22:45 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает опускаться глубже в «красную зону» 13 мая после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 622,04 пункта (2,62%), до 23 142,74 пункта, индекс S&P 500 упал на 65,22 пункта (2,27%), до 2804,90 пункта, индекс Nasdaq упал на 195,05 пункта (2,17%), до 8807,50 пункта.

Ранее глава ФРС США в своем заявлении отметил тяжелое положение в американской экономике, однако не стал говорить о возможности нового снижения базовой процентной ставки, на что надеялись инвесторы.

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