Лондон, , 22:38 — REGNUM Нефть снова теряет в цене в ходе торговой сессии 13 мая на Лондонской бирже.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent просели на 85 центов (2,84%), до $29,13 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подешевели на 44 цента (1,71%), до $25,34 за баррель.

Нефть находится под давлением скорого истечения контрактов на июньские фьючерсы — в прошлом месяце за день до истечения контракта обрушились майские фьючерсы WTI.

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