Рига, , 20:58 — REGNUM Согласно данным с 16 марта по 30 апреля, обобщённых латвийской Ассоциацией торговцев алкоголем (LANA), разрешение на время введённого режима ЧС на торговлю алкоголем в интернете не привело, как предсказывали, к росту потребления алкогольных напитков. Об этом сообщил исполнительный директор LANA Давис Витолс порталу Dienas Business.

По его словам, в этот период, без учёта объёмов приграничной торговли, общий объём продаж, наоборот, упал на 5%.

Таким образом, отметил он, прогнозы и опасения министерства здравоохранения и латвийского Центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний (SPKC) оказались несостоятельными и не коррелируют с фактическими цифрами. При этом объём продаж алкоголя в интернете составляет менее 1% реализуемой на рынке Латвии алкогольной продукции.

«Как видим разрешение продавать алкоголь в интернете помогло прежде всего небольшим местным производителям, у которых объём продаж в интернете составил 10%», — сказал Витолс.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.

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