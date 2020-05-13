Рига, , 20:46 — REGNUM Оборот национального перевозчика АirBaltic в 2020 г. окажется втрое меньше планируемого и не превысит 200 млн евро. Об этом сообщил исполнительный директор компании Мартиньш Гаус в интервью Латвийскому радио.

«Оборот в этом году будет меньше 200 млн евро. В течение двух месяцев у компании не было оборота совсем. После восстановления полётов в течение первых трёх месяцев число пассажиров не будет большим. А мы надеялись в этом году достичь оборота в 580 млн евро», — сказал Гаус.

По его словам, доходы компании в течение карантинных месяцев упали до 2% от прежнего и исчисляются в пару сотен тысяч. До пандемии они составляли 40 — 50 млн евро. Гаус спрогнозировал, что убытки АirBaltic в текущем году будут «очень большими».

Он напомнил, что в 2019 г. при обороте в 503,281 млн евро убытки компании составили 7,729 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.