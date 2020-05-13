Рига, , 20:40 — REGNUM Рабочая группа при минфине Латвии отказалась поддерживать инициативу минэкономики страны о трёхлетнем снижении ставки НДС до 5% для турфирм и ресторанного бизнеса. Об этом пишет 13 мая портал Nra.lv.

Журналисты отмечают, что в данный момент ставка НДС для турфирм в Латвии составляет 12% (в Литве и Эстонии всего 9%), для ресторанного бизнеса 21%.

Меры по снижению ставки НДС для этой деятельности сейчас активно обсуждаются в странах ЕС. Так, первый шаг сделали власти Германии, снизив с 1 июля ставку НДС для отрасли общественного питания с 19% до 7%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.