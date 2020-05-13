Ярославль, 13 мая 2020, 19:55 — REGNUM В Ярославле общественный транспорт постепенно возвращается в обычный режим работы. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала ограничительных мер количество общественного транспорта было сокращено из-за снижения пассажиропотока (в целом на 40%). 13 мая в режим обычных будних днейвернулись автобусы с номерами 10, 11, 41а, 76.
Электротранспорта переведен с сокращённого расписания в режим выходного дня.
Сейчас количество пассажиров растет, но по-прежнему общественным транспортом почти не пользуются студенты и школьники.
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