Ярославль, , 19:55 — REGNUM В Ярославле общественный транспорт постепенно возвращается в обычный режим работы. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала ограничительных мер количество общественного транспорта было сокращено из-за снижения пассажиропотока (в целом на 40%). 13 мая в режим обычных будних днейвернулись автобусы с номерами 10, 11, 41а, 76.

Электротранспорта переведен с сокращённого расписания в режим выходного дня.

«Мониторинг пассажиропотока проводится ежедневно. Кроме того, следим за новостями из правительства области и оперативного штаба. Когда будут приняты решения по расширению списка работающих организаций, будем вносить соответствующие изменения и в расписание движения транспорта», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас количество пассажиров растет, но по-прежнему общественным транспортом почти не пользуются студенты и школьники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле студенты не могут вернуть деньги за бесполезные проездные