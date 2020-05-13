Ашхабад, , 19:50 — REGNUM Руководство министерства промышленности и строительного производства Туркмении провело переговоры с представителями испанской компании «Typsa», передает «Туркменистан сегодня».

Туркменские чиновники предложили испанскому инвестору принять участие в проектировании и строительстве предприятий по переработке сырьевых ресурсов.

Также участники видеоконференции обсудили возможное участие компании «Typsa» в совместных проектах по развитию стройиндустрии за счет оснащения современным оборудованием туркменских заводов и подготовки местных специалистов.