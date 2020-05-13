Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинской области от коронавируса более всего пострадали 50 тыс. организаций. На них работают 220 тыс. человек, сообщил на брифинге замгубернатора Егор Ковальчук.

Он отметил, что эти организации относятся к отраслям, признанным наиболее пострадавшими. В то же время чиновник добавил, что последствия пандемии ударили по большему числу предприятий, правда, не в такой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, число безработных на Южном Урале возросло до 43 500. Власти пытаются сохранить более 190 тыс. мест.