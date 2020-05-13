Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Группа ЛСР сообщила об урегулировании спора примерно на 700 млн рублей с петербургским филиалом турецкой компании «Идж Ичташ Иншаат» (IC Iсtas Insaat, ICA), строившим трассу М-11 Нева». Об этом 13 мая ИА REGNUM рассказал директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР» Александр Зильберт.

Споры возникли после того, как петербургская компания не смогла вовремя получить от заказчика оплату поставленных стройматериалов и бетон. По примерным подсчетам, долг перед ЛСР составил около 700 млн рублей, и хотя дорога была сдана еще в прошлом году, оплата по счетам до недавнего времени не приходила.

«Споры действительно урегулированы. Это произошло задолго до майских праздников», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя ЛСР, общую сумму задолженности в компании не комментируют, потому что некоторые судебные заседания по утверждению мировых соглашений еще не состоялись. Однако в ЛСР подчеркнули, что для них принципиально важно, что в задолженность были включены в том числе и судебные издержки.

«Мы удовлетворены тем, что справедливость восторжествовала, и в данный момент претензий к нашим зарубежным партнерам не имеем», — подытожил Александр Зильберт.

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Отметим, по данным картотеки арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в суде рассматривается несколько десятков дел, поданных подрядчиками ICA на десятки миллионов рублей.

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