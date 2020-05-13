Челябинск, , 19:29 — REGNUM В Челябинской области основную часть новых безработных составляют те, кто ранее работал на предприятиях малого и среднего бизнеса. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Егор Ковальчук.

«Большую часть по приросту безработных даёт, к сожалению, малый и средний бизнес, то есть те предприятия, которые наиболее пострадали», — отметил чиновник.

При этом он добавил, что на системообразующих предприятиях ситуация стабильна. Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля количество безработных на Южном Урале возросло до 43 500. Власти со своей стороны обещают поддержать средний и малый бизнес и надеются сохранить не менее 190 тысяч рабочих мест. Поддержка производится как косвенная, так и прямая.