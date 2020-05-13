Верхняя Салда, Свердловская область, , 19:19 — REGNUM Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» в форме заочного голосования одобрил и утвердил к реализации проект производства комплектующих для металлургической отрасли. Протокол подписан 13 мая, ведется работа по согласованию условий соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне.

Проект предусматривает строительство завода на участке площадью более 23 га на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде. Объем вложений в промышленное производство инвестора оценивается в 5,5 миллиарда рублей.

Предполагается создание 123 рабочих мест, из них: 100 сотрудников — производственный персонал и 23 — административно-управленческий и коммерческий персонал.

Старт производства и выпуск готовой продукции инвестора запланирован на 2022 год.

Новый инвестор планирует направлять на экспорт 33% производимой продукции и 67% — реализовывать на российском рынке. Предполагается, что доставка готовой продукции — комплектующих для металлургической отрасли — будет осуществляться железнодорожным транспортом.

Напомним, что для логистических потребностей резидентов продолжается реализация проекта развития железнодорожной инфраструктуры на территории площадки «Верхняя Салда». 29 января 2020 года Свердловской железной дорогой от имени ОАО «РЖД» в Правительство Свердловской области внесено предложение о заключении концессионного соглашения. В настоящее время ведется согласование условий концессионного соглашения.