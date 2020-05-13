Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Лучшие практики реагирования на новые вызовы для бизнеса обсудили участники интернет-проекта ИННОПРОМ ONLINE. По мнению вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Сергея Мытенкова, выиграют компании, которые могут гибко реагировать на изменения.

«Те вызовы, с которыми столкнулись компании, с одной стороны являются ограничениями, а с другой стороны могут являться точками роста. Мы создали в РПСПП штаб, где мониторим ситуацию по крупнейшим компаниям российским, очень многие из них сперва восприняли это как «холодный душ», затем быстро приспособились и для них это стало возможными точками роста. Справляются хорошо с пандемией те компании, которые инвестировали в знания своих сотрудников, они оказались в более комфортной ситуации на фоне тех, кто относился к современным технологиям как к чему-то необязательному», — считает Сергей Мытенков. Эксперты также отметили, что для достижения наилучших результатов в работе в новых условиях важно перейти с ежемесячного планирования на еженедельное.

«У компаний вопрос гибкости выходит на первый план. Очень важно, насколько корпорации смогут изменить свои системы управления. Одним из очень важных показателей будет способность выполнить заказ очень быстро и по минимальной цене. Пересмотр системы управления, изменение механизмов принятия решений, скорость принятия решений являются ключевыми. Те, кто успеют это сделать, мне кажется, переживут этот кризис. И одним из надежных рецептов для развития гибкости является появления производственно-логистического недельного планирования», — сказал архитектор бизнес-систем «Интеллектуальное предприятие», предпроектный консалтинг SAP CIS Борис Меленевский.

Напомним, INNOPROM ONLINE — это новый интернет-проект организаторов международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Каждую среду эксперты ИННОПРОМ — руководители российских и международных компаний на онлайн-платформе обсуждают с профессиональной аудиторией новую реальность, обмениваются опытом и знаниями для лучшего понимания происходящего и ускоренной перестройки. Старт работе площадки дал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.