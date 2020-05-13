Лондон, , 18:50 — REGNUM Нефть Brent вторые торги подряд находится вблизи $30 за баррель — чуть ниже или чуть выше «психологической отметки». 13 мая марка не поднималась выше $30,5 за баррель.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 37 центов (1,23%), до 29,61 за баррель. Диапазон Brent составляет $28,94 — $30,54 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подешевели на 37 центов (1,44%), до $25,41 за баррель. Диапазон марки — от $25,07 до $26,44 за баррель.

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