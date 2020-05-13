Москва, , 18:46 — REGNUM Главное таможенное управление (ГТУ) Китая опубликовало данные по внешней торговли России и Китая за апрель 2020. По итогам четырёх месяцев внешнеторговый оборот Китая упал на 7,5%, причём экспорт сократился на 9%, а импорт — на 5,9%. За тот же период товарооборот с Россией вырос на 0,1%, при этом экспорт России увеличился на 7%, а импорт упал на 9,1%. Конкретно в апреле внешнеторговый оборот Китая снизился на 4,8% с $373,14 млрд до $355,22, что свидетельствует о медленном улучшении экономической ситуации по сравнению с первым кварталом.

В апреле товарооборот России и Китая составил 57,62 млрд юаней или $8,1947 и снизился по сравнению с тем же показателем 2019 года на 8%. Российский экспорт за этот период сократился почти на 19% с $5,191 млрд до $4,2165 млрд, в то время как импорт вырос на 7% с $3,7167 млрд до 3,9782 млрд