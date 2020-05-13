Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Власти США должны употребить ещё больше ресурсов для того, чтобы антикризисные меры, принятые ими ранее на фоне пандемии коронавируса, не пропали даром, заявил 13 мая председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

По его словам, продолжающийся экономический спад не имеет прецедентов, а текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны.

Кроме того, он заявил, что проблемы с ликвидностью в перспективе могут превратиться в проблемы с платежеспособностью.

«Дополнительная бюджетная поддержка, возможно, будет дорогостоящей, но это стоит того, если она поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и будет способствовать более мощному восстановлению экономики», — заявил Джером Пауэлл.

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.