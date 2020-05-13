Владимир, , 18:13 — REGNUM В инфекционный госпиталь Владимирской областной клинической больницы поступили первые 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, произведённые на Уральском приборостроительном заводе. Об этом ИА REGNUM 13 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

По словам главврача ОКБ Игоря Бондаренко, в госпитале есть 19 аппаратов ИВЛ, предназначенных для поддержки пациентов с COVID-19, страдающих дыхательной недостаточностью. Новые аппараты ИВЛ уже готовы к работе. В мае и июне ожидаются новые поставки — ещё 195 аппаратов ИВЛ.

Инфекционный госпиталь ОКБ рассчитан на 180 коек, из них 30 — реанимационные, 20 — хирургические и десять — акушерские. Помимо аппаратов ИВЛ госпиталь также оснащён системами подачи кислорода.

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