Бишкек, , 17:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует приобрести в Белоруссии 150 000 комплектов тест-систем, основанных на методе полимеразной цепной реакции, для выявления зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил замглавы минздрава Нурболот Усенбаев.

По его словам, власти республики намерены в дальнейшем продолжить закупать ПЦР-тесты и расходные материалы к ним.

Также заместитель министра здравоохранения отметил, что ранее оборудование для проведения ПЦР-тестов на коронавирус республике подарили Россия и Китай, а также в небольшом количестве — Турция.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Киргизии удалось выявить 1 044 случая заражения коронавирусной инфекцией. Излечились от COVID-19 и были выписаны из больниц 726 жителей республики. Умерли от осложнений, спровоцированных коронавирусом, 12 киргизстанцев, у которых ранее было диагностировано заражение.