Москва, , 17:31 — REGNUM Власти Китая подыгрывают националистическим настроениям, набирающим силу среди населения. Об этом 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев. По его словам, рост национализма в Китае очевиден. Причём довольно ксенофобского.

«Например, в Гуанчжоу, который всегда был тем кластером, где много африканцев, потому что это основной торговый порт, связывающий Африку с Китаем, — сказал эксперт. — Там была довольно большая африканская диаспора. Там мы увидели не погромы, но довольно жёсткие ксенофобские высказывания местных. Дискриминацию при походе в магазины, аптеки и так далее. Некоторые африканские правительства даже были вынуждены эвакуировать оттуда своих граждан, которые проживали там постоянно. Это распространялось и на всех остальных, в том числе и на белых, включая русских. Их не селили в отелях, не принимали в больницах. И эта ксенофобская волна довольно большая. Это делает страну всё более шовинистической. Причём власти этому подыгрывают».

По словам Габуева, если раньше китайский МИД говорил «в духе кота Леопольда», то сейчас «это большая коллективная Мария Захарова».

"То есть риторика становится всё более жёсткой», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти выразили решительный протест руководству США за усиление давления в отношении китайских СМИ, которые работают на территории этой страны.