Тамбов, , 17:29 — REGNUM Индустриальный парк «Котовск», расположенный в Тамбовской области, включен в федеральный реестр индустриальных парков. Это поможет ему претендовать на получение федеральных мер поддержки, включая финансовую, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Скриншот с сайта индустриального парка Kotovsk.tambov.investments

Минпромторг России включил индустриальный парк «Котовск» в федеральный реестр. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Индустриальный парк «Котовск» создан по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина и является государственным индустриальным парком с универсальной специализацией. Парк занимает площадь 142 га на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что дает возможность резидентам парка претендовать на применение комфортного налогового режима.

Включение в реестр позволит претендовать индустриальной площадке на территории моногорода Котовска на получение федеральных мер поддержки, которые включают финансовую, информационно-консультационную поддержку, а также помощь в организации и ведении научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности, развитии кадрового потенциала.

Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики региона является деятельность по снятию инфраструктурных ограничений для инвестиционных площадок и реализуемых на их территории проектов. В условиях конкуренции регионов за привлечение инвестиций важно предоставлять инвесторам обеспеченные инфраструктурой площадки.

«Таким образом, ключевым вектором деятельности администрации области в данной сфере является проработка механизмов получения поддержки по софинансированию создания, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков. Включение индустриального парка «Котовск» в федеральный реестр является одним из шагов в данном направлении», — говорится в сообщении.