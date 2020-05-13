Душанбе, , 17:23 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) 12 мая получило гуманитарную помощь общей стоимостью порядка 100 тыс. долл., сообщает постоянное представительство АБР в Душанбе.

Гуманитарный груз состоит из 25 наименований товаров, необходимых в борьбе с коронавирусом: защитные маски, костюмы и комбинезоны, медицинские халаты, термосканеры, гигиенические наборы, антисептики и другие медицинские принадлежности.

В сообщении отмечается, что АБР, сотрудничая на постоянной основе как с правительством Таджикистана, так и со Всемирной организацией здравоохранения, в любой момент готов предоставить дополнительно необходимую помощь.