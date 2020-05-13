Москва, , 17:22 — REGNUM Объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совещания шаги расширяют возможности по реализации стратегических целей: помощь гражданам и поддержка экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

«Президент РФ в ходе совещания 11 мая объявил о существенных дополнительных мерах, которые дополняют предпринятые шаги по поддержке граждан и экономики. Меры расширяют возможности по реализации поставленных ранее стратегических целей», — заявил Долгов.

Сенатор отметил последовательную линию главы государства на поддержку семей с детьми.

«Эта важнейшая мера, в том числе и экономическая тоже, поскольку такая поддержка позволит как можно быстрее восстановить уровень дохода семей с детьми — им сложнее всего в нынешних условиях, и она будет иметь позитивное влияние также на экономику. Выплаты на ребенка от 3 до 16 лет затронут 28 млн детей — и это в дополнение к тем мерам, которые ранее уже предприняты и по материнскому капиталу, и по поддержке семей с детьми, где родители потеряли работу, и расширенные пособия на ребенка», — сказал парламентарий.

Отдельно Долгов выделил предложения президента, касающиеся кредитования.

«На более чем льготных условиях могут кредитоваться предприятия, которые относятся к пострадавшим отраслям», — указал он.

«В первую очередь льготное кредитование направлено на сохранение занятости, а это ещё одна цель, которую обозначил президент с самого начала кризисных явлений в экономике в связи с коронавирусом. Этот важный шаг, направленный на поддержку граждан, в первую очередь. Мы сейчас видим: очень многие предприниматели уже готовы и хотят воспользоваться этой мерой. Это говорит о том, что она востребована. В общей сложности 1,5 млн предприятий и организаций смогут воспользоваться этой мерой», — заявил законодатель.

В Совфеде приветствуют и позицию президента РФ по самозанятым — им вернут уплаченные налоги за 2019 год.

«Это шаг, который не только поддерживает тех людей, которые рискнули, включились в экспериментальный режим, вышли из тени, но и стимулирует легализовывать свой статус предпринимателя. А легализация — это значит налоги, значит доход в бюджет государства, в казну, и это, разумеется, позволит этим людям пользоваться всеми соответствующими мерами поддержки, если они официально зарегистрировали свой статус», — рассуждает Долгов.

Такая поддержка самозанятых, уверен сенатор, нацелена на перспективу.

Кроме того, парламентарий отметил значение решения об освобождении от налогов (кроме НДС) и страховых взносов предприятий и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года.

«Это не только антикризисный шаг и не только шаг, имеющий символическое и гуманитарное значение. Этот шаг позволит сейчас не выйти из экономического поля большому числу организаций малого и среднего бизнеса. Уже знаю конкретных предпринимателей, которые говорят о том, что это очень существенная мера поддержки, поскольку опасались того, что придётся платить налоги и взносы — потом, с рассрочкой, но платить всё сразу нарастающим итогом, и такое освобождение от налогов даст возможность перезапустить бизнес большому количеству экономических игроков», — подчеркнул Долгов.

Особую роль мера поддержки сыграет для предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера, Арктики, добавил он.

«Предложенные шаги продолжают реализацию поставленных стратегических целей: поддержка граждан, поддержка занятости, недопущение роста безработицы. Меры призваны купировать негативную тенденцию, не допустить массовой безработицы», — сказал сенатор.

Особо он отметил актуальность обеспечения федеральными и региональными властями скорейшего и полного доведения всех средств до целевых групп населения. Следует также максимально полно проинформировать обо всех мерах, чтобы они сразу заработали в полную силу.