Москва, , 17:13 — REGNUM Власти КНР удержат свою банковскую систему за счёт резервов Народного банка Китая. Об этом 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

«В конце прошлого года народный банк Китая делал стресс-тест, который показывал, что половина крупных региональных банков не выживает при падении темпов роста до 4% ВВП в год. Пока что ничего, что было бы похоже на банковскую панику прошлого года, мы не видим. И мы знаем, что Народный банк пытается доставить ликвидность до основных игроков в регионах. Я думаю, что власти КНР удержат свою банковскую систему на аппарате ИВЛ с помощью резервов Народного банка», — сказал Габуев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Народный банк Китая понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.

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