Москва, 13 мая 2020, 17:13 — REGNUM Власти КНР удержат свою банковскую систему за счёт резервов Народного банка Китая. Об этом 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Народный банк Китая понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.
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