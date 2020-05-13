Минск, , 17:07 — REGNUM В нарушение данной Александром Лукашенко клятвы официальный Минск ведёт переговоры с Международным валютным фондом о новых долгах. Об этом 13 мая в ходе онлайн-брифинга заявил глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур.

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Председатель правления Нацбанка Белоруссии прокомментировал ход переговоров с МВФ о привлечении «быстрого финансирования», затруднившись обозначить даже приблизительные сроки окончания этого процесса. Каллаур отметил, что «идёт такой обычный рутинный диалог» и даже «прогнозы делать преждевременно».

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Напомним, во время кризиса 2015 года Александр Лукашенко безуспешно пытался взять в долг у МВФ несколько миллиардов долларов. В течение года сумма запроса несколько раз менялась, однако фонд не выдал ни цента, обусловив выделение финансовой помощи началом реализации масштабного плана реформ (не только экономических).

В 2020 году Лукашенко отрицал наличие эпидемии в Белоруссии, характеризуя происходящее как «коронапсихоз» и «истерию». Вместе с тем правительство и Нацбанк начали переговоры с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями, запросив денежную помощь на борьбу с распространением коронавируса.

Минфин Белоруссии рассчитывает получить от МВФ по программе «быстрого финансирования» $0,9 млрд и ещё большие суммы от других потенциальных кредиторов. Пока ни один из них не удовлетворил заявки официального Минска.

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