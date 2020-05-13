Душанбе, , 17:06 — REGNUM По состоянию на 12 мая 2020 года на благотворительный счёт по борьбе с коронавирусом, открытый в главном управлении центрального казначейства минфина Таджикистана поступило порядка 6,3 млн сомони и 12,3 тыс. долл. (или 625,7 тыс. долл.), сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на секретариат ведомства.

Все собранные средства направляются непосредственно в минздрав страны, где их распределяют на расходы, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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На борьбу с коронавирусом пожертвования перечисляют чиновники, бизнесмены и организации. Первым свой месячный оклад на благотворительный счётперечислил президент страныЭмомали Рахмон.