Москва, , 16:59 — REGNUM Россия будет поставлять ещё больше нефти на Восток. Об этом 13 мая во время конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель программы «Россия в АТР» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

«Мы увидели падение импорта в Китай по энергоносителям примерно на 15% в I квартале 2020 года. Мы также видим переопределение географии, — сказал он. — Китайцы покупают в объёмах столько же, сколько они покупали раньше у России и у стран Центральной Азии, и чуть меньше на Ближнем Востоке. Я думаю, что этот тренд сохранится, с учётом сокращения сделки в рамках ОПЕК+. И помимо сокращения цены у нас будет ещё и некоторое географическое перераспределение. То есть Россия будет поставлять ещё больше нефти на Восток и «отъедать» у саудитов их долю углеводородного рынка Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дополнительное снижение нефтедобычи будет проведено в июне Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки к квоте, предусмотренной соглашением ОПЕК+.