Рига, , 16:56 — REGNUM Министр экономики Латвии Янис Витенберг призвал представителей туристической отрасли страны в 2020 г. ориентироваться на местный рынок, и увеличить его долю на 30%, в сравнении с 2019 годом. Об этом он сообщил в интервью агентству ЛЕТА.

По его словам, минэкономики Латвии уже обратилось к рабочей группе при минфине снизить ставку НДС для турфирм на три года с 12% до 5%, а для ресторанов с 21% тоже до 5%.

Витентберг отметил, что пандемия коронавируса обрушила оборот туристической отрасли и сферы общественного питания почти на 100%.

«Самая большая проблема туристических компаний — недостаток оборотных средств. Снижение ставки НДС станет самой прямой и реальной поддержкой, предотвратит безработицу в отрасли. Параллельно нужна рекламная компания в соседних странах, привлекающая туристов в Латвию», — сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.