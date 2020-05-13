Чебоксары, , 16:54 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии коронавируса и действия ограничительных мер снижаются поступления в региональный бюджет. Предварительные данные были названы на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

По оперативным данным министерства финансов Чувашии, на 1 мая республиканский бюджет исполнен по доходам на 20 млрд 559 млн рублей. Из них безвозмездные поступления из федерального центра по сравнению с январём-апрелем 2019 года возросли на 31% (или более чем на 2 млрд рублей), достигнув 8,765 млрд рублей.

При этом собственные доходы уменьшились на 4,4% и составили 9,525 млрд рублей. В абсолютном выражении снижение составило 436 млн рублей. Налоговые поступления сократились на 3,3%, или на 314 млн рублей.

Напомним, что в Чувашии полтора месяца действуют ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в связи с прогнозным недополучением 400 млн рублей оптимизируют бюджетные расходы. Речь, прежде всего, идёт о тратах на разработку проектно-сметных документаций и расходах на ремонт бюджетных учреждений.

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