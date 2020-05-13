Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не рассматривает возможности введения отрицательную базовой процентной ставки. Об этом сообщил 13 мая глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл.

По его словам, перспективы развития экономики Соединённых Штатов остаются неопределёнными, и ФРС видит риски её дальнейшего спада.

Пауэлл подчеркнул, что масштабы и темпы рецессии в американской экономике из-за пандемии коронавируса не имеют прецедентов в современной истории. Успехи в создании рабочих мест, достигнутые за последнее десятилетие, оказались нивелированы, отметил он.

Напомним, в конце апреля руководство ФРС США приняло решение о сохранении ключевой ставки на уровне 0−0,25% годовых. Джером Пауэлл в связи с этим заявил, что снижение ставки не помогло бы остановить резкое падение экономической активности в стране на фоне пандемии.