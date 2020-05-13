Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Власти Петербурга 13 мая одобрили проект корректировки бюджета на 2020 год с учетом увеличения дефицита на 51,2 млрд рублей. Такое решение приняли на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно корректировке, доходы бюджета будут сокращены по итогам года на 101,8 млрд рублей до 573,1 млрд рублей, или на 15%. Расходы при этом тоже сокращаются, но лишь на 50,6 млрд до 677,1 млрд рублей, или на 7%. Таким образом, дефицит бюджета возрастает до 104 млрд рублей, или вдвое.

Как пояснил глава комитета финансов Алексей Корабельников, в целях экономии «под нож» пошли программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», жилищные программы потеряли 5,3 млрд рублей. Расходы на содержание госучреждений сократили на 14,7 млрд рублей.

За счет отмены транспортной реформы в 2020 году удалось сэкономить еще 10,2 млрд рублей. Уменьшает Смольный и собственный вклад — на 89% — в финансирование капитального ремонта, на 3,1 млрд рублей сокращает программу благоустройства зеленых насаждений.

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Адресную инвестиционную программу сократили на треть, или на 33,2 млрд рублей. Дорожное строительство теряет 3,5 млрд, развитие метрополитена — 4,8 млрд, строительство социальных объектов — 7,1 млрд, приобретение объектов недвижимости городом — 7,4 млрд, бюджетные инвестиции — 3,1 млрд, развитие коммунальной инфраструктуры — 3,4 млрд рублей.

При этом в 2020 году все же будут введены в эксплуатацию шесть школ и четыре поликлиники.

Сокращение доходов бюджета, пояснил Корабельников, связано с и прогнозируемым уменьшением выручки и сальдированного финансового результата организаций из-за серьезного падения рубля и нефтяных котировок, и противоэпидемическими ограничениями, и изменением прогнозов по средней зарплате, вероятным ростом безработицы.

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