Саранск, , 16:47 — REGNUM Во время видеоконференции, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин высоко оценил работу органов власти Мордовии по выплатам медработникам, назвав республику первой.

«Передовиками также являются регионы, у которых уровень кассового исполнения медицинскому персоналу очень высокий: Мордовия, Чувашская республика, Приморский край, Брянская область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская республика», — цитирует глав ведомства пресс-служба правительства республики.

Артюхин уточнил, что в указанных регионах органы здравоохранения заключили соответствующие соглашения и довели до медицинских работников средства субсидий.

Также эти регионы, не дожидаясь сроков выплат заработной платы, стали начислять региональные стимулирующие доплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля дополнительные выплаты к заработной плате получили 2600 мордовских медработников, задействованные в борьбе с коронавирусом. По словам главы республики Владимира Волкова, и федеральные, и региональные выплаты за март медработники уже получили. Доплаты за апрель медики получат в мае, уточнил Волков.