Рига, , 16:42 — REGNUM Члены правительства Латвии во время «удалённого заседания» приняли решение зачислить дополнительные 300 млн евро в статью бюджета — непредвиденные расходы, для борьбы с последствиями экономического кризиса. Об этом пишет 13 мая портал LSM.

Журналисты отмечают, что в данный момент из этой статьи уже распределены 345 млн евро, из которых реально распределены только 81 млн, остальная сумма зарезервирована для различных целевых нужд. Ещё 457 млн евро были зачислены в основной капитал контролируемых государством компаний. 150 млн евро для финансирования проектов самоуправлений поступит из фондов ЕС.

Таким образом, общая сумма поддержки уже насчитывает 952 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.