Москва, , 16:39 — REGNUM Примерно 50% китайских потребителей планируют вернуться к покупкам сразу после завершения пандемии коронавируса. Об этом 13 мая в рамках конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель азиатских проектов iMARS China Алексей Чигадаев.

«Пандемия первым делом ударила по сфере услуг. Она пострадала наибольшим образом. Все контактные виды услуг снижались большими темпами — 90−95%. Это салоны красоты, это косметические салоны, ритейл-продажи. Но при этом росли IT-гиганты. Они за первый квартал 2020 года нарастили 12%. Индекс деловой активности в китайской сфере услуг составил 52%. И по сравнению с февралём увеличился на 20%. О чём это говорит? О том, что рынок смотрит в будущее с позитивом, — сказал Чигадаев. — И понятно, что какой бы ни был спад, рост будет ещё большим. Ещё одна важная цифра — это 50% потребителей планируют вернуться к покупкам сразу же после окончания пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2020 года ВВП Китая снизился на 36,6%.