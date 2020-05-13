Рига, , 16:36 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса ВВП Латвии в 2020 году сократится на 7%. Об этом пишет 13 мая портал Nra.lv.

При этом, по мнению экспертов банка, восстановление экономики страны в 2021 г. составит 5%.

«Латвия не защищена от воздействия внешних факторов, поэтому пандемия коронавируса принесла большие потери для туризма и гостиничного бизнеса», — отмечается в прогнозе ЕБРР.

Кроме этого, эксперты банка предрекают падение в 7% и ВВП Литвы, при росте 5% в 2021 г. Прогноз для Эстонии более благоприятен. Падение ВВП страны на 6% в этом году сменится семипроцентным ростом в 2021 г.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.