Москва, , 16:43 — REGNUM К осени получить ипотечный кредит в России станет проще. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Комментируя данные об ужесточении условий выдачи кредитов и увеличении количество отказов в займах, экономист отметил, что с выдачей ипотеки ситуация со временем будет улучшаться.

«Государство приложит все усилия, чтобы перезапустить режим покупки недвижимости с использованием ипотечных кредитов, чтобы перезапустить строительный сектор. По крайней мере в тех регионах, где это возможно. В Москве это будет просто пузырь, если его начать перезапускать — это будет глупо и не рационально. В регионах рынки и сектор перезапускаемы. И здесь кредиты будут выдаваться. Здесь к осени готовность банков выдавать ипотечные кредиты будет увеличиваться. Тем более, что цена кредитов будет снижаться», — заявил Колташов.

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