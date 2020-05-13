Челябинск, , 16:31 — REGNUM В Челябинской области пандемия COVID-19 повлияла на работу обувной фирмы «Юничел», которая входит в список системообразующих. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Егор Ковальчук.

Он отметил, что часть сотрудников находятся в добровольных отпусках. Это связано с запретом на работу обувных магазинов. Компания работает во ограниченном режиме.

Ковальчук выразил надежду на то, что с ослаблением ограничений ситуация нормализуется. Всего на Южном Урале насчитывается 213 системообразующих предприятий, в том числе 26 — федерального уровня.