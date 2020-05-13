Рига, , 16:30 — REGNUM С 1 июня власти Латвии могут начать частично компенсировать заработные платы сотрудникам компаний — экспортёров. Об этом сообщил министр финансов страны Янис Рейрс порталу Nra.lv.

«Помощь может быть оказана предприятиям-экспортёрам, которые обеспечивают занятость высококвалифицированных специалистов», — отметил министр.

По его словам, цель усилий правительства — помочь важным для экономики Латвии компаниям выйти из кризиса, облегчить конкурентный прессинг и не допустить уход высококвалифицированной рабочей силы на пособия по простою.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.