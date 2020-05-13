Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать ряду коммерческих организаций с 19 мая 2020 года. Об этом чиновник написал в Instagram.

Разрешения коснутся работы магазинов, торговых центров и сферы общепита. В скором времени ограничения снимут специальным указом.

Организации обяжут соблюдать санитарные нормы. В частности, должно выполняться требование — не менее 10 квадратных метров на человека. Магазины должны получить декларацию о санэпидбезопасности, образец которой предоставят.

Фудкорты пока разрешать не будут, развлекательные зоны ТЦ — тоже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тавде (Свердловская область) аннулировали решение об открытии ТЦ.

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