Улан-Батор, 13 мая 2020, 16:20 — REGNUM Снижение объёма экспорта Монголии за первые четыре месяца 2020 года составило 45,4%, сообщает 13 мая Синьхуа.
По данным Национального статистического комитета Монголии, с января по апрель внешнеторговый оборот страны снизился на 30,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), составив три миллиарда долларов.
Экспорт страны снизился на 45,4%, или на $1,1 млрд, импорт потерял 10,2%, или $179,9 млн.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, монгольские власти решили на фоне вызванного пандемией кризиса временно освободить компании от уплаты подоходного налога.
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