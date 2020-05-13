Улан-Батор, , 16:20 — REGNUM Снижение объёма экспорта Монголии за первые четыре месяца 2020 года составило 45,4%, сообщает 13 мая Синьхуа.

По данным Национального статистического комитета Монголии, с января по апрель внешнеторговый оборот страны снизился на 30,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), составив три миллиарда долларов.

Экспорт страны снизился на 45,4%, или на $1,1 млрд, импорт потерял 10,2%, или $179,9 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, монгольские власти решили на фоне вызванного пандемией кризиса временно освободить компании от уплаты подоходного налога.

Читайте подробнее: Монгольские компании освобождаются от оплаты подоходного налога

Читайте ранее в этом сюжете: Улан-Баторская железная дорога потеряла 1.7 млрд из-за вируса