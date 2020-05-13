Вена, , 16:18 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз по добыче нефти в России в 2020 году на 1,38 млн баррелей — с прежних 11,52 млн до 10,14 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 13 мая ежемесячном докладе организации.

В 2019 году, по оценке ОПЕК, добыча нефти в России составила 11,44 млн баррелей в сутки, что оказалось на 90 тысяч баррелей в сутки, или на 0,8% выше показателя предыдущего года.

Таким образом, согласно обновлённому прогнозу, в 2020 году добыча в стране может сократиться на ‭1,3‬ млн баррелей в сутки, или на 11,4%.