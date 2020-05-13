Москва, 13 мая 2020, 16:15 — REGNUM С экономическими последствиями пандемии коронавируса в Китае лучше всех других отраслей справляется сельское хозяйство. Об этом 13 мая в рамках конференции «Мир после коронавируса: опыт Китая и сценарии развития в ближайшем будущем» заявил руководитель азиатских проектов iMARS China Алексей Чигадаев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, провинция Юньнань на юго-западе Китая планирует вложить 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) в строительство парков переработки сельхозпродукции.